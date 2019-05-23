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В России появится сервис по выявлению лишенных прав автомобилистов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Новый сервис перспективной платформы «Автодата» поможет выявлять людей, продолжающих управлять автомобилями даже после лишения прав. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

«Бывает, что многих автолюбителей не останавливают месяцами и годами. Удостоверение отобрали, а он продолжает ездить. Сервис позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД», — заявил Ярослав Федосеев.

Отмечается, что информация о нарушителях будет формироваться на основе данных операторов телематических и сервисных платформ, с камер фото- и видеофиксации, а также на основе данных ГИБДД об административных нарушениях.

По словам Ярослава Федосеева, анализируя эти данные, можно будет определить номера автомобилей, владельцы которых лишены водительских прав. Далее по координатам машин будет установлено их местоположение.

21 мая сообщалось, что в России может появиться новая система мониторинга состояния дорог, с помощью которой можно будет своевременно узнавать о необходимости ремонта и уборки.

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