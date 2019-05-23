Kia показала салон нового компактного кроссовера

Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 23 мая «Известиям».

Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов. В отделке передней панели, центральной консоли, руля, внутренних ручек дверей применены металлические элементы.

Наиболее заметный элемент передней панели — навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Также автомобиль оборудован фирменной системой подсветки Kia Sound Mood Lighting, с помощью которой можно подбирать необходимое световое оформление в салоне.

По некоторым данным, новый компактный кроссовер Kia будет отличаться удлиненным капотом, узкими светодиодными фарами, задним бампером с имитацией выпускных патрубков, широкими шинами, а также высоким дорожным просветом.

Кроссовер появится в продаже в Корее во второй половине 2019 года. Вскоре после этого запланирован старт продаж в других регионах. У российских дилеров марки модель появится в 2020 году.

15 марта сообщалось, что в России стартовали продажи хетчбэка Kia Ceed и универсала Kia Ceed SW в обновленных комплектациях.