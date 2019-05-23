Прямой эфир

Kia показала салон нового компактного кроссовера

0
Фото: Kia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 23 мая «Известиям».

Салон автомобиля выполнен из высококачественных материалов. В отделке передней панели, центральной консоли, руля, внутренних ручек дверей применены металлические элементы.

Наиболее заметный элемент передней панели — навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Также автомобиль оборудован фирменной системой подсветки Kia Sound Mood Lighting, с помощью которой можно подбирать необходимое световое оформление в салоне.

По некоторым данным, новый компактный кроссовер Kia будет отличаться удлиненным капотом, узкими светодиодными фарами, задним бампером с имитацией выпускных патрубков, широкими шинами, а также высоким дорожным просветом.

Кроссовер появится в продаже в Корее во второй половине 2019 года. Вскоре после этого запланирован старт продаж в других регионах. У российских дилеров марки модель появится в 2020 году.

15 марта сообщалось, что в России стартовали продажи хетчбэка Kia Ceed и универсала Kia Ceed SW в обновленных комплектациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России наладят выпуск автомобилей узбекского бренда Ravon
«АвтоВАЗ» начал производство внедорожного универсала Lada Granta Cross

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017