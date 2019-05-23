В России наладят выпуск автомобилей узбекского бренда Ravon

Российский автомобильный завод Derways, расположенный в Карачаево-Черкесии (КЧР), в этом году начнет производство моделей узбекского бренда Ravon. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рашида Темрезова.

«В рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен проект фирмы Derways. Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon», — заявил Темрезов.

По словам главы КЧР, на сегодняшний день предприятие проходит процедуру сертификации производства.

Ранее завод специализировался на сборке машин таких китайских компаний, как Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai. Однако в конце прошлого года производство было свернуто, так как региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в связи с уклонением руководства завода Derways от уплаты налогов в особо крупном размере.

21 марта сообщалось, что в 2018 году в России было произведено чуть более 1,24 млн единиц автомобильной техники иностранного производства. Половина (622,1 тыс. шт.) была выпущена на трех предприятиях.