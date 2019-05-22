Ford Sollers сохранит в России дилерскую сеть

Компания Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех российских регионах. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 22 мая.

«На данный момент более 100 дилерских центров, что составляет 85% от общего количества, подтвердили свое намерение продолжить работу с брендом Ford. Прием заявок продолжается, и компания планирует продлить дилерские контракты с 99% сети», — говорится в сообщении Ford Sollers.

Отмечается, что половина дилеров бренда будет заниматься продажей и обслуживанием модели Ford Transit, а также легковых автомобилей Ford. На остальные дилерские центры будут возложены обязанности по обслуживанию и ремонту машин.

По словам Михаила Жмакова, директора филиала «Авилон Ford», для владельцев автомобилей Ford всё останется по-прежнему, так как очень многие игроки рынка продолжат предоставлять полный объем услуг по этой марке.

27 марта стало известно, что совместное предприятие Ford Sollers реструктуризирует компанию, деятельность которой теперь сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Изменения предполагают завершение производства легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года.

Будут закрыты два завода Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Необходимость изменений компания объяснила желанием вернуться к прибыльности предприятия в краткосрочной перспективе, а также повысить эффективность инвестиций «в условиях сложной ситуации на рынке».

21 мая сообщалось, что самой популярной подержанной иномаркой на российском рынке в январе–апреле 2019 года является Ford Focus.