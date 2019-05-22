Ford отзывает в России более 14 тыс. кроссоверов Explorer

Компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer. Об этом 22 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, отзыву подлежат машины, проданные официальными дилерами с августа 2012 по апрель 2018 года.

Причина отзыва заключается в том, что у автомобилей во время эксплуатации могут образоваться трещины на рычагах регулировки схождения задних колес. В свою очередь, это может привести к сложностям в управлении машиной и увеличивает риск аварий во время движения.

Официальные дилеры проинформируют владельцев кроссоверов Ford Explorer, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

На автомобилях будут заменены рычаги регулировки схождения задних колес.

21 мая сообщалось, что в России компания Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей С- и Е-класса, а также GLK (тип 205, 213, 238, 253) из-за проблем с электроусилителем руля.