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Эксперты проверили на безопасность семь автомобилей

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Фото: youtube.com/euroncapcom
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Эксперты европейской независимой организации Euro NCAP опубликовали 22 мая результаты краш-тестов семи новых автомобилей. Испытания прошли модели Audi e-tron, Mazda3, Toyota Corolla, Renault Clio, Toyota RAV4, Lexus UX и Volkswagen T-Cross.

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Отмечается, что по итогам краш-тестов все машины получили максимальный балл — пять звезд из пяти возможных.

Методика испытаний Euro NCAP включает в себя фронтальный удар автомобиля о препятствие на скорости 64 км/ч с перекрытием в 40%. Кроме того, проводится фронтальное столкновение со 100-процентным перекрытием на скорости 50 км/ч, боковой удар, имитация столкновения со столбом, испытание на уровень защиты от хлыстовых травм, тестирование систем автономного экстренного торможения, проверка эффективности детских удерживающих устройств.

6 мая стало известно, что российский кроссовер Lada Xray Cross прошел фронтальный краш-тест, который провели эксперты «Авторевю». Краш-тест проводился по методике ARCAP. Это стандартный фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием в 40%.

В ходе краш-теста кроссовер Lada Xray Cross набрал 13,7 балла из 16 возможных и получил четыре звезды ARCAP.

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