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Lada Xray Cross прошел краш-тест

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Фото: autoreview.ru/Дмитрий Питерский
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Российский кроссовер Lada Xray Cross прошел фронтальный краш-тест, который провели эксперты «Авторевю». Об этом говорится в сообщении, размещенном 6 мая на сайте издания.

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Краш-тест проводился по методике ARCAP. Это стандартный фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием в 40%. По результатам испытаний машине присваиваются баллы за защиту водителя и пассажира. Максимально автомобиль может заработать четыре звезды за набранные 12,8–16 баллов.

В ходе краш-теста кроссовер Lada Xray Cross набрал 13,7 балла из 16 возможных и получил четыре звезды ARCAP.

По данным издания, оценки снижены только за потенциальную травмоопасность рулевой колонки и незначительный риск для голеней. При этом эксперты издания отметили недостаточную прочность кузова модели.

Автомобиль Lada Xray Cross оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

В базовую версию Classic входят две подушки безопасности, охранная сигнализация, иммобилайзер, бортовой компьютер, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Стоимость Lada Xray Cross с учетом действующих акций начинается с отметки 634 410 рублей.

5 декабря сообщалось, что автомобили Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тест, проводимый независимой организацией EuroNCAP.

Итальянская малолитражка в ходе испытаний не набрала ни одной звезды за пассивную безопасность. Новый Jeep Wrangler в отличие от Fiat Panda смог заработать одну звезду в испытаниях.

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