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Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тесты

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Фото: Euro NCAP
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Автомобили Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тест, проводимый независимой организацией EuroNCAP.

Итальянская малолитражка в ходе испытаний не набрала ни одной звезды за пассивную безопасность, передает Autonews.ru. Эксперты оценили защиту водителя в 45%, детей-пассажиров — в 16%, пешеходов — в 47%. Общая эффективность всех электронных систем составила всего 7%. Как отмечает издание, при фронтальном столкновении существует высокий риск получения травмы грудной клетки у пассажира спереди. При заднем ударе есть высокий риск хлыстовой травмы у пассажира сзади.

Новый Jeep Wrangler в отличие от Fiat Panda смог заработать одну звезду в испытаниях. Специалисты оценили в 50% защиту водителя и передних пассажиров, в 69% — защиту детей-пассажиров, в 49% — защиту пешеходов. При лобовом столкновении водитель автомобиля может получить серьезные травмы грудной клетки и ног. Для пешеходов опасность представляет капот машины. Эффективность систем активной безопасности составляет 32% по итогам краш-теста.

Ранее сообщалось, что в России появится своя национальная методика проведения краш-тестов, отличительной особенностью которой станут повышенные требования безопасности.

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