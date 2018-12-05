Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тесты

Автомобили Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тест, проводимый независимой организацией EuroNCAP.

Итальянская малолитражка в ходе испытаний не набрала ни одной звезды за пассивную безопасность, передает Autonews.ru. Эксперты оценили защиту водителя в 45%, детей-пассажиров — в 16%, пешеходов — в 47%. Общая эффективность всех электронных систем составила всего 7%. Как отмечает издание, при фронтальном столкновении существует высокий риск получения травмы грудной клетки у пассажира спереди. При заднем ударе есть высокий риск хлыстовой травмы у пассажира сзади.

Новый Jeep Wrangler в отличие от Fiat Panda смог заработать одну звезду в испытаниях. Специалисты оценили в 50% защиту водителя и передних пассажиров, в 69% — защиту детей-пассажиров, в 49% — защиту пешеходов. При лобовом столкновении водитель автомобиля может получить серьезные травмы грудной клетки и ног. Для пешеходов опасность представляет капот машины. Эффективность систем активной безопасности составляет 32% по итогам краш-теста.

Ранее сообщалось, что в России появится своя национальная методика проведения краш-тестов, отличительной особенностью которой станут повышенные требования безопасности.