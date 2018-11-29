Jeep показал пикап Gladiator

Марка Jeep представила на автосалоне в Лос-Анджелесе среднеразмерный пикап Gladiator. Он создан на базе внедорожника Wrangler и повторяет его классический дизайн.

Длина машины составляет 5,18 м, а размер колесной базы — 3,48 м. Пресс-релиз компании особо отмечает проходимость пикапа: автомобиль с дорожным просветом 2,82 м способен преодолевать броды глубиной до 0,76 м. В стальной грузовой платформе, длина которой составляет 1,5 метра, можно перевозить 700 килограмм полезного груза. Кроме того, Jeep Gladiator может буксировать прицеп массой до 3 470 кг.

Для американского рынка предусмотрено два двигателя: бензиновый 3.6 V6, мощностью 289 л.с. и 264-сильный дизель, объемом 3,0 литра. Бензиновая версия может оснащаться как шестиступенчатой механической коробкой передач, так и восьмидиапазонным «автоматом». Автомобиль на тяжелом топливе будет комплектоваться только автоматической трансмиссией.

Список оборудования для Jeep Gladiator включает в себя мультимедийную систему Uconnect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, розетки для подключения бытовой техники, аудиосистему с сабуфером и многое другое.

Особое внимание конструкторы уделили безопасности. В автомобиле предусмотрены более 80 доступных активных и пассивных функций безопасности и защиты, например, система мониторинга слепых зон, передняя и задняя камеры, адаптивный круиз-контроль, электронная система стабилизации и система защиты от опрокидывания.

Jeep Gladiator доступен в четырех комплектациях: Sport, Sport S, Overland и Rubicon. На рынке Северной Америки пикап появится во втором квартале 2019 года.

Автосалон в Лос-Анджелесе откроется для широкой публики с 30 ноября по 9 декабря. На мотор-шоу автопроизводители привезли более 60 новинок.