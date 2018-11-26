В авто режиме: самые яркие премьеры салона в Лос-Анджелесе

Рестайлинговый Audi R8 — один из вероятных дебютантов Лос-Анджелеса. Спорткар пережил обновление плюс ряд доработок и вскоре пожалует на рынок. Из новостей: скромный турбомотор V6 пока так и не появился, а атмосферный V10 в базовой версии выдает на 30 л. с. больше — все 570