В авто режиме: самые яркие премьеры салона в Лос-Анджелесе

30 ноября открывает двери международный автосалон в Лос-Анджелесе. В списке из более чем 60 новинок шоу есть и долгожданные, и вполне себе негаданные. Вот премьеры, о которых совсем скоро заговорит автомобильный мир
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Фото: www.audi-mediacenter.com
Е-Tron GT — новая модель в электрическом портфолио немцев из Audi. И в серийном обличье она планирует сразиться с Tesla Model S. В разработке GT приняла участие Porsche, так что выходные данные новинки особенно интересны. Напомним, к 2025 году Audi грозится расширить свою электроармию до 12 моделей
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Фото: www.topspeed.com
Отвлекать внимание публики на себя будет заряженный купе-кроссовер Audi SQ8. Говоря «заряженный», подразумеваем либо четырехлитровую 435-сильную дизельную версию (прежде всего для Европы), либо чуть более мощную трехлитровую бензиновую в сочетании с электромотором (для США)
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Фото: www.audi-mediacenter.com
Рестайлинговый Audi R8 — один из вероятных дебютантов Лос-Анджелеса. Спорткар пережил обновление плюс ряд доработок и вскоре пожалует на рынок. Из новостей: скромный турбомотор V6 пока так и не появился, а атмосферный V10 в базовой версии выдает на 30 л. с. больше — все 570
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Фото: BMW
От А — к Б. То есть к BMW. Баварская премьера «номер один» — громадный семиместный кроссовер X7. В России флагманскую модель, оснащенную рядными «шестерками», 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, мы ждем уже в марте следующего года
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Фото: BMW
Компанию «семерке» составит «восьмерка» — новая открытая 8-Series Convertible с мягкой крышей, адаптивным шасси с подруливающими задними колесами и двумя моторами на выбор: либо 530-сильный «бензин», либо 320-сильный дизель. Как и X7, серийную «восьмерку» мы ждем в марте
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Фото: Honda
Honda врывается в Лос-Анджелес c новым кроссовером и именем из 1990-х. Встречаем Passport: промежуточное звено между среднеразмерным CR-V и крупным Pilot. Мир миром, но США ждут эту новинку
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Фото: www.cdn.motor1.com
Еще больше интересных названий? Пожалуйста: Palisade — большой семиместный кроссовер от Hyundai. «Кузен» Kia Telluride получит семь посадочных мест, передний или полный привод, 3,3-литровый V6 от Kia Stinger и внешность, знакомую по свежему Santa Fe
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Фото: www.cdn.motor1.com
Новый Jeep Scrambler по сути — растянутый Wrangler с грузовой площадкой. Основа — Wrangler Unlimited, моторы — 3,6-литровый V6 или 2-литровая «турбочетверка». Штаты получат новинку грядущей весной
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Фото: KIA
Лос-Анджелес — площадка, на которой Kia заявит новое поколение Soul. Новинка получит в целом узнаваемую внешность, но «переедет» на более современную платформу от модели Kona, а посему фактически станет кроссовером. Корейцы пообещали несколько трансмиссий, включая полноприводную, что как ни крути — революция
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Фото: Mazda Motor Corporation
Mazda тоже готовит мини-бомбу. Имя ей — новое, четвертое поколение «тройки». В качестве «затравки» — тизер новинки, обещанный новый кузов по мотивам концепта Kai и прогрессивный мотор Skyactiv-X. Ждем
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Фото: Porsche
Хедлайнер от Porsche не столь массивен, но целит в самое сердце: новый 911 восьмого поколения (индекс 992). Вслед за Cayenne и Panamera спорткар похвастает цифровой приборной панелью и предъявит доработанный трехлитровый мотор увеличенной мощности. Внешность? Она изменится, но в духе Porsche — в деталях
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Фото: Toyota
Заряженный седан Camry? Почему бы и нет. Там, где мы мечтаем, американцы наслаждаются и оценивают. На автошоу в Лос-Анджелесе Toyota покажет сразу два горячих седана с индексом TRD: Camry и Avalon — с аэродинамическим обвесом, перенастроенной подвеской, новыми выпускной и тормозной системами и 305-сильными моторами V6
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Фото: www.newsroom.vw.com
Знакомый всему миру «Жук», VW Beetle не скажет ничего нового в Лос-Анджелесе — он едет на шоу, чтобы сказать миру «До свидания»: модель уходит на покой и желает попрощаться при помощи финишной серии Final Edition. До свидания, легенда! Было здорово
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Фото: www.media.volvocars.com
А Volvo уже попрощалась с Лос-Анджелесом. Шведы отказались от участия в автошоу, заявив о смене формата и концепции. Отныне общение с клиентом марка будет выстраивать не через концепты и салонные церемонии. Что ж, вполне себе тренд конца 2010-х годов
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