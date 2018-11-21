Получить премьерное представление: чем интересно моторшоу в Гуанчжоу

В китайском Гуанчжоу открылся 19-й международный автосалон. Домашняя площадка, уступающая по величине и гейтингу пекинскому моторшоу, тем не менее изобилует премьерами, среди которых — те, что вскоре навестят Россию. В калейдоскопе новинок Гуанчжоу «Известия» отметили самые интересные, продвинутые и забавные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
4,8-метровый минивэн GM6 — уменьшенный вариант крупного GM8 от GAC. И в стране, где любят бизнес-вэны, ему прочат успех. Средний ряд — два раздельных кресла, а оснащение никак не назвать бедным. Стоимость новинки в Китае — от 115 до 165 тыс. юаней, что по нашим меркам немного: от миллиона рублей до полутора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Премьера с того же стренда — трио электрических авто 2ALL, 2U и 2US для самых разных покупателей: от молодежи до пенсионеров и любителей путешествий с питомцами. Все три концептуальные машинки с ярким дизайном и широкими возможностями для персонализации. Мило...
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Малыш Ora R1: мимимишный дизайн с отсылками к ситикару Honda, электрический мотор и 300-километровый запас хода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
ТНТ пропагандирует «строить свою любовь», BYD мотивирует «строить мечты». Неудивительно, ведь именно так и расшифровывается хорошо знакомый в России бренд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Монументальности кроссоверу The X от Venucia не занимать. Да, концепт, но каков!
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Без шуток — премьера! Да, Škoda Kodiaq GT существует и вполне недурно смотрится живьем. Жаль, покидать пределы Азии пока не собирается: информации о европейском дебюте Škoda пока не давала. Есть ли шанс заиметь купешный Kodiaq в России, пока тоже вопрос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Новый Chevrolet Orlando тоже, что называется, не про нашу честь. А жаль. Практичный трехрядный универсал с лицом спортивного Camaro — и польза, и стиль разом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Электрический Buick Enspire Китай увидел еще в апреле. Тогда производитель рассказал про доработанную начинку от Chevy Bolt, 4-секундный разгон до сотни и беспроводную зарядку батарей. А сегодня на конкурента Tesla Model X можно полюбоваться в Гуанчжоу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
К KEDE обращаются, когда внутри больших Mercedes становится тесно и небезопасно. И на выходе получают вот такие крупнокалиберные экземпляры, для которых шесть метров длины — всего лишь точка отсчета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Вариант автономного авто от Baidu и FAW Hongqi. В конце 2019 года первый собирается серийно предлагать беспилотные решения для целого ряда производителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
KIA KX5 — не что иное, как старательно перелицованный кроссовер Sportage. Не узнать!
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Тем временем премиальная марка Hongqi напоминает о себе сразу несколькими эффектными моделями. Жемчужина стенда — изумрудное электрическое купе E-Jing GT
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
А вот кроссовер HS7 — вполне себе серийная премьера. Премиальная новинка с 340-сильным V6 и богато оснащенным интерьером скоро пожалует на конвейер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Чисто азиатский атрибут — литера L в названии местных новинок, намекающая на удлиненную версию модели. Например, Mercedes-Benz 300 L. Привычные европейские версии явно короче. В Китае же свои предпочтения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Или, например, седаны. Эта «пятерка» BMW растянута на 14 см и оснащена экранами для сидящих сзади. Как в старшей «семерке»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Новая Toyota Corolla — премьера салона. Причем стильно агрессивный седан 12-го поколения вскоре доберется и до России. Разумеется, в бензиновом исполнении. Брат Corolla — Levin — тоже пережил смену поколений. Обе модели близки, как палочки «Твикс», но производятся на разных предприятиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Минутка заимствований: лицо компакта Hanteng явно смахивает на кроссовер Jaguar
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Электрический кроссовер Marvel X выглядит неплохо, но звучит просто сногсшибательно. Любителям супергеройских комиксов — сюда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Суббренд Geely — Lynk & Co — представил в Гуанчжоу, пожалуй, самый креативный стенд: с музыкой и экшеном. А еще показал 500-сильный спорткар совместной работы с Cyan Racing. Имя Bjork на заднем стекле — намек не на знаменитую певицу, а на пилота WTCC Теда Бьорка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
KIA SP Concept не такой уж и космический прототип: перед нами не что иное, как брат Hyundai Creta
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
P8 GT от премиум-бренда WEY — еще один из числа модных сегодня купеобразных кроссоверов. Под капотом «BMW X4 для бедных» — двухлитровая турбированная «четверка» в 235 сил, дополненная 116-сильным электромотором. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,5 с. Кстати, марка WEY вполне рискует доехать и до российского рынка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Гоночный ответ от KIA — боевой K3. Тот самый случай, когда на скромный седанчик Cerato начинаешь смотреть с придыханием
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
И снова к удлиненным седанам. Этот растянутый Infiniti Q70 L хвастает доводчиками дверей. Все — для заднего пассажира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Тот же привередливый задний пассажир требует больше места и в кроссовере. И получает его — как, например, в случае с удлиненным на 2,7 см Audi Q2 L
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen
В черном цвете пятиметровый концепт Chevrolet FNR Carry All выглядит еще больше. Carry All — и историческая отсылка, и намек на вместимость. Серийный дебют — 2019 год
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen
К VW Tharu следует хорошенько присмотреться. Этот компактный кроссовер, на ступеньку ниже Tiguan, пакует вещи в Россию. Вскоре мы начнем называть малыша своим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
Внешность BAIC BJ80 может показаться слегка знакомой, и неспроста. Перед нами — клон Mercedes G-Class. Только китайский...
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий
То, что кажется китайским Bugatti, — электрический суперкар Qiantu K50. Проект весьма долгоиграющий: марка заявляла о себе еще в 2014 году, с тех пор концепт обновлялся и доводился до ума. Силовая установка — пара электромоторов общей мощностью свыше 430 сил. Потенциал — 4,6 с до 100 км/ч и 380 км запаса хода. Ах да, и цена под миллион юаней — около 9,5 млн рублей
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