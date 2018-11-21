Получить премьерное представление: чем интересно моторшоу в Гуанчжоу

4,8-метровый минивэн GM6 — уменьшенный вариант крупного GM8 от GAC. И в стране, где любят бизнес-вэны, ему прочат успех. Средний ряд — два раздельных кресла, а оснащение никак не назвать бедным. Стоимость новинки в Китае — от 115 до 165 тыс. юаней, что по нашим меркам немного: от миллиона рублей до полутора