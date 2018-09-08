Автомобильный салон в Базеле: всё самое-самое

Ежегодная автомобильная выставка в швейцарском Базеле — мероприятие по-особому знаковое: здесь вспыхивают новые звезды, вспоминаются славные победы и листается история автомобиля. В этом году на Grand Basel сразу несколько компаний обещают показать будущее. Но судя по красоте классики, прошлое, похоже, побеждает...
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Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas
Долгожданный электро-Roadster от Tesla был заявлен просто: быстрейший автомобиль на земле с рекордной динамикой и запасом хода. В 2017 году во время премьеры первого электрического грузовика Semi босс Tesla Илон Маск показал и концептуальный Roadster. Настало время появиться на публике еще раз — уже в новом цвете, но... снова в образе концепт-кара. Серийный выпуск нового Roadster меж тем намечен на 2020 год
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Фото: Grand Basel
Прошлое в Базеле едва ли не интереснее, чем будущее. В ранние 1960-е этот маленький 700-килограммовый Corsa 1300, плод сотрудничества Abarth и Simca, дерзил быстрым Alfa Romeo. Во многом потому, что сам был быстр. Благодаря легкому кузову и отличному мотору сзади короткий Corsa 1300 мог ускоряться до 230 км/ч. Гоночные победы и кубки гоночная малютка коллекционировала с невероятной легкостью
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Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas
Имя компании Aestec, мягко говоря, не так уж хорошо знакомо. Тем не менее в Aestec любят классические Porsche и несут любовь в массы. Во внешних панелях кузова этого GTS, например, угадывается легендарный Porsche 904 1963–1964 годов, хотя технически перед нами — современное купе на компонентах Porsche и с мотором от Cayman GT4
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Фото: Grand Basel
Bentley Continental P116 — диковатый пример того, на что может быть похож «гоночный» Bentley. И это не 2018 год, где новые Continental GT успешно борются на гоночных треках. Перед нами машина из 1990-х, которая изначально весила 2,5 т. Владелец, превративший сибаритское купе в 430-сильный турбоснаряд, называет это «современным Bentley с духом машин 1920-х годов». И дух стоил ему недешево...
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Фото: Grand Basel
Футуристический Corvair Testudo считают то лучшей работой Джорджетто Джуджаро (в 1963-м маэстро автодизайна трудился в Bertone), то вовсе американским Porsche. Эпитеты вполне заслуженны: машина получилась невероятной. Построенная на заднемоторном шасси Chevrolet Corvair, она не имела дверей (их для водителя и пассажира заменял откидной колпак), а фары прятались заподлицо с кузовом. Это решение мы вскоре увидели на Lamborghini Miura и Porsche 928
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Фото: Getty Images/VCG
До появления 1500-сильного Bugatti Chiron именно Veyron правил автомобильным олимпом. Машину, преодолевавшую рубеж в 400 км/ч, подавали не только как гиперкар для дела, но и как изысканный и очень дорогой подарок. Потому и спецверсий у Veyron было с десяток, включая единичные экземпляры. Конкретно этот — пятый из шести Veyron Vitesse серии Les Legendes de Bugatti, посвященной столетней истории французской компании. Имя ему — Black Bess
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Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas
У этого Ducati 750 Corsa Imola славная история: перед нами один из всего шести официально произведенных в 1972 году «супербайков» Ducati серии Formula 750. В апреле 1972-го после двойной победы в престижной Imola 200 о Ducati стали говорить с придыханием. Во многом 750 Corsa Imola можно было считать аналогом Ferrari 250 GTO в мире спортбайков
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Фото: Grand Basel
Это тоже важный экспонат Базеля, один из самых первых Fiat Panda, чья долгая — 23 года в производстве — и интересная жизнь началась весной 1980 года. Простейшая конструкция, интересные решения вроде опционального мягкого верха, доступная цена и живучесть сделали машинку легендарным долгожителем. Имя Panda живо и сегодня. Как и эта, одна из ранних классических Panda
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Фото: Grand Basel
Маленькие Fiat — это весело почти всегда. Например, Spiaggina: современная интерпретация пляжного автомобиля на базе Fiat 500, колесившего по улицам Капри, создана с подачи Лапо Элканна, взбалмошного миллионера и наследника империи Fiat. В 500 Spiaggina, построенного к 60-летию оригинала, достаточно и легкости, и настроения, и неизменной «дольче вита»
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Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas
Fiat c мотором V8? Такое тоже было — 66 лет назад на автошоу в Женеве итальянцы показали невероятное с позиции имиджа компании спортивное купе с V-образным мотором. Впрочем, эпоху мощных восьмицилиндровых Fiat Vignale так и не открыл: блеснув на гонках Mille Miglia и Tagra Florio, купе с максимальной скоростью 210 км/ч разошлось тиражом в 114 машин, половина из которых, к чести создателей, имела уникальные кузова работы Ghia, Zagato и — как в данном случае — Vignale, работы Джованни Микелотти
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Фото: Grand Basel
Кажущаяся ожившим рисунком мальчишки Linea Diamante — на самом деле одна из мини-жемчужин выставки в Базеле. Ее дизайну уже 65 лет, и это — первый случай появления работы архитектора Джо Понти на публике. Linea Diamante был торжеством простоты, прямых линий и пространства в ограниченном объеме, но автомобильчик так и не увидел свет. Работавший вместе с Pirelli Понти придумал ряд интересных решений вроде специальных прорезиненных бамперов, способных погасить удар легких столкновений и не боящихся царапин
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Фото: Grand Basel
Дебютант весеннего автосалона в Женеве Sibylla GG80 — проект, в котором слились электрическая силовая начинка и дизайн Джуджаро. Совместная работа с китайцами из Envision подразумевала создание продукта, способного покорить не только дизайном, но и технологиями автономного передвижения. При этом Sibylla с ее дизайнерским колпаком поразительно похожа на интерпретацию Corvair Testudo. Что, впрочем, неудивительно: и там и тут поучаствовала рука Джуджаро
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Фото: Automobili Amos
Так называемый рестомод Futurista — одна из двух суперпремьер Базеля, о которой заговорили еще до выставки. Прежде всего это не классическая гоночная Lancia Delta Integrale — новинку выдает кузов с тремя дверьми, а не с пятью, как у оригинального ралли-кара. И ее создали не в Lancia. Пока будущее самой марки под вопросом, человек по имени Эуженио Амос представил свое видение современной Integrale Evoluzione: с классическим кузовом и новой начинкой, выдающей 330 л.с. Стоимость неоретро Lancia от Amos невероятна — 300 тыс. евро
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Фото: TASS/EPA/Georgios Kefalas
Спортивная двухдверка Monteverdi Hai 450 GTS в Базеле — на своей территории. Ее спроектировали буквально неподалеку, в швейцарском Биннингене. Однако итальянский дизайн стал определяющим фактором: спортивный Hai 450 в 1970-х мог посоревноваться в красоте с машинами именитых брендов, да и награда на Пеббл-Бич уже в 2006 году стала хорошей проверкой временем. Жаль, с серийным выпуском у Питера Монтеверди так ничего и не получилось
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