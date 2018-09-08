Автомобильный салон в Базеле: всё самое-самое

Долгожданный электро-Roadster от Tesla был заявлен просто: быстрейший автомобиль на земле с рекордной динамикой и запасом хода. В 2017 году во время премьеры первого электрического грузовика Semi босс Tesla Илон Маск показал и концептуальный Roadster. Настало время появиться на публике еще раз — уже в новом цвете, но... снова в образе концепт-кара. Серийный выпуск нового Roadster меж тем намечен на 2020 год