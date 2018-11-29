В России зафиксировали рост числа водителей без ОСАГО

Во II квартале 2018 года количество заключенных договоров ОСАГО сократилось на 7,7%, до 11,1 млн. Такие цифры в четверг, 29 ноября, приводит ТАСС со ссылкой на обзор ключевых показателей страховщиков, опубликованный ЦБ РФ.

«Такая ситуация, в том числе вызвана продолжающимся ростом числа автомобилистов, не заключающих договоры обязательного автострахования. Так, по данным ГИБДД, в 2017 году было выписано на 40% больше штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, чем годом ранее», — отмечается в обзоре.

Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО на сегодняшний день составляет 800 рублей. Кроме того, по данным Центробанка, средняя цена полиса за год выросла на 8,9%, до 5,5 тыс. рублей во II квартале 2018 года. В то же время, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2018 года полисы немного подешевели. При этом озвученная РСА средняя страховая премия равна 5868 рублям.

Проверять наличие полисов ОСАГО у водителей планируют с помощью дорожных камер. Планировалось, что система заработает в ноябре, однако 28 ноября исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев заявил о том, что старт проверки снова переносится.