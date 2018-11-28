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В Москве отложили старт проверки ОСАГО с помощью дорожных камер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве Система проверки наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер не заработает в ноябре. Об этом 28 ноября журналистам заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Я, конечно, думаю, что в ноябре мы не запустимся. Мы с лета готовы, подстраиваемся под всех участников. Возникли некоторые вопросы со стороны ГИБДД, они решаемы», — приводит его слова ТАСС.

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Уфимцев пояснил, что ГИБДД считает необходимым при проверке наличия полиса использовать также данные ПТС и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства). Ранее проект предусматривал проверку по другим параметрам: госномеру и VIN. С этим и связан очередной перенос сроков.

Уфимцев считает, что систему уже можно было запускать, так как в объединенной базе МВД и РСА остались лишь небольшие погрешности. Тем не менее, окончательное решение о запуске будет принимать ГИБДД — в ведомстве хотят минимизировать проблемы, связанные с вероятностью неправильно выписанных штрафов.

«Камеры начнут выписывать штрафы за езду без полиса ОСАГО тогда, когда РСА и МВД завершат работы по объединению баз. Как только общая база будет готова, мы включим камеры на этот вид нарушения. Наша инфраструктура (камеры, программное обеспечение) технически полностью готова к запуску», — заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Ранее представители ЦОДД обещали запустить пилотный проект по проверке полисов в ноябре.

В начале октября в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщали о том, что в Москве без полисов передвигаются порядка 6% автомобилистов.

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