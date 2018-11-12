Очень хочется бить: у России появится своя методика краш-тестов

Тревожный рев сирены сменился визгом набирающей обороты катапульты. Новенький «Солярис» с разбегу ударился о барьер, отскочил и замер с изуродованной передней частью. Обычный краш-тест седан выдержал образцово, но Дмитровский полигон готовит для автомобилей новые, более серьезные испытания — в России будет свой, независимый рейтинг RuNCAP, учитывающий наши специфические дорожные условия. В особенностях национального битья машин разбирались «Известия».

RuNCAP стал фактически развитием первого российского независимого рейтинга пассивной безопасности ARCAP, запущенного газетой «Авторевю» еще в 1990-х. Издание проделало серьезную работу: в рамках методики было разбито полсотни автомобилей. С 2001 года автомобили бьют согласно методике Euro NCAP: фронтальным ударом с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч. Это испытание жестче, чем сертификационный тест на скорости 56 км/ч.

Твердая четверка

В то же время система подсчета баллов была иной, с учетом специфики российского парка автомобилей. Иначе некоторые бы получили нулевой рейтинг. Максимальное количество звезд также не совпадало с Euro NCAP: у российского их было максимум четыре против пяти у европейского. Тем не менее благодаря ARCAP безопасность популярных в России моделей значительно выросла.

RuNCAP Краш-тесты Euro NCAP Фото: Euro NCAP

— Практически все автомобили, которые были разбиты за последние несколько лет, за небольшим исключением набирали четыре или около четырех звезд и близкое к максимальному число баллов. И мы в этом видим свою заслугу. Наш рейтинг в том виде, в котором он существовал, свою миссию выполнил, — рассказал главный редактор «Авторевю» Михаил Подорожанский.

Издание на собственные деньги приобретало машины для испытаний, а сами тесты, несмотря на помощь Дмитровского полигона, выходили очень дорогими. Из-за недостатка средств проводился только фронтальный удар с 40-процентным перекрытием. Теперь, когда среди испытуемых появилось много отличников, пришло время двигаться дальше. Например, включать в рейтинг системы, предотвращающие аварии.

Поддержка на серьезном уровне

В одиночку «Авторевю» с этим бы вряд ли справилось, однако у RuNCAP появились серьезные сторонники. Помимо Дмитровского полигона ФГУП НАМИ, к инициативе присоединились Росстандарт и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), как раз имеющий серьезные наработки по части превентивных систем.

RuNCAP Автомобиль «КамАЗ» демонстрирует свои возможности на Дмитровском полигоне в Подмосковье Фото: РИА Новости/Алексей Панов

— Такого рода истории без господдержки или существуют недолго, или эволюционно развиваются медленно. Кроме того, потребуется переоснащение и перевооружение испытательной базы НАМИ, — рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Создатели нового независимого рейтинга не против привлечения спонсоров, среди которых могут быть и сами автопроизводители. Например, в том случае, если машина плохо выступила на тестах, компания за свои средства может провести испытания модифицированной модели. В то же время автомобили, по опыту «Авторевю», планируют закупать анонимно в торговых сетях. Это исключает риск того, что автопроизводитель переделает серийную машину специально под краш-тест.

Как погибают в России

Подобно ARCAP, новый рейтинг также будет учитывать российскую специфику. Его создатели проанализировали статистику ДТП и пришли к выводу, что методика испытаний не может быть точной калькой какого-либо из зарубежных рейтингов вроде EuroNCAP или IIHS. Оказалось, что есть масса дорожных условий, которые отличаются от европейских или американских.

При анализе ситуаций, скоростей, перекрытий, приводящих к гибели людей в результате ДТП, были получены очень любопытные данные, которые заставили по-новому взглянуть на оценку безопасности автомобилей. Поэтому к испытаниям пассивной безопасности на 99% будут свои подходы. То же самое и с превентивными системами: в Европе они могут испытываться в «тепличных условиях», у нас — нет. Как раз для специфических тестов и потребуется модернизация Дмитровского полигона. В то же время в подходе к безопасности не должно быть радикализма.

RuNCAP Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если мы сейчас решим: давайте разгонять автомобили до 100 км/ч и бить в малое перекрытие, то цена новых машин станет такой, что рынок сильно сместится в область секонд-хенда и на круг безопасность скорее всего упадет, — рассказал Михаил Подорожанский.

Солнечный удар

«Солярис» разбивали по старым сертификационным правилам: с 40-процентным перекрытием и скоростью 56 км/ч. Разбивали в рамках аудита, который проводит Росстандарт: проверке подвергли не только завод корейской компании в Санкт-Петербурге, но и безопасность производимых на нем автомобилей. Причем машину для тестирования выбрали прямо на конвейере.

Фронтальный удар оказался для «Соляриса» несложным испытанием, но сертификационные тесты в ближайшем будущем станут более строгими.

— Сертификационные правила не стоят на месте. Фактически мировое сообщество возвращается к удару со 100-процентным перекрытием о жесткий несминаемый барьер, но на других скоростях и с другими манекенами. Россия — подписант Женевских соглашений, и когда новые правила вступят в силу, ими будут пользоваться и страны Таможенного союза, — рассказал «Известиям» директор Центра испытаний ФГУП «НАМИ» Денис Загарин.

Когда ждать новых краш-тестов

Сейчас создатели RuNCAP анализируют и обобщают статистику, активно обсуждают тонкости рейтинга. А до выпадения снега планируют испытать несколько новых методик. Подробностей и точных сроков никто не называет, но спикеры солидарны в том, что через два года методика будет наполнена содержанием и начнутся реальные испытания.

Обсуждения проходят в максимально публичной плоскости, чтобы в них могли поучаствовать автозаводы и импортеры. По итогам переговоров с производителем были внесены коррективы в комплектацию тестируемой машины. Планируется взаимодействовать с ГИБДД, МЧС, Минздравом, чтобы улучшить качество статистики и собирать на месте происшествия новые данные.

Что будет с ценами

Участие в новом рейтинге планируют сделать добровольным, но не исключено что какие-то тесты могут стать обязательными в рамках обязательной сертификации автомобилей. Таким образом, RuNCAP — своего рода испытательная площадка для новых методик.

Не повлияют ли новые требования к безопасности на ценники автомобилей? С этим вопросом «Известия» обратились к Михаилу Подорожанскому, и вот что он ответил: