Инвестиция в детство: на автокресле для ребенка экономить опасно

Август — не только сезон отпусков, но и время подготовки к новому учебному году. Пока часть россиян только отправляются на отдых, другие массово вывозят детей с дач или из деревень, где те проводили лето. В результате количество автомобилей с несовершеннолетними пассажирами на дорогах увеличивается, а вот о безопасности по-прежнему готовы позаботиться далеко не все водители. Почему использовать детское автокресло важно и как подобрать то, которое действительно поможет в случае аварии, — в материале портала iz.ru.

Статистика опасности

О необходимости использовать детские удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров водителям активно напоминали в течение нескольких последних лет. Еще в 2013 году штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле увеличили в шесть раз — до 3 тыс. рублей. Административная ответственность грозила всем, кто перевозил детей в возрасте до 12 лет без использования специальных устройств, кресел и иных приспособлений.

Такие меры не прошли даром, отмечают в Госавтоинспекции. «Если раньше большинство родителей предпочитали перевозить малышей на руках или просто пристегивать их ремнями безопасности, то уже к концу 2017 года больше 60% проверенных нами водителей, путешествующих с детьми до 7 лет, использовали автокресла, — рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан, — при этом, к сожалению, почти четверть россиян по-прежнему не прибегали ни к каким мерам безопасности или пристегивали их штатными ремнями».

Летом 2017-го в правила перевозки детей в салоне автомобиля были внесены изменения: теперь автокресло обязательно при перевозке для детей в возрасте до семи лет. Что же касается несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет, то автокресло обязательно к использованию в случае, если ребенок путешествует на переднем сидении. При этом на заднем сидении он может быть пристегнут только ремнями безопасности.

Однако и представители Госавтоинспекции, и эксперты, специализирующиеся на безопасности дорожного движения, призывают ориентироваться в первую очередь не на требования ПДД, а на интересы безопасности своего ребенка, которому такое кресло может спасти жизнь. Тем более что дорожные происшествия с участием автомобилей, в которых находятся несовершеннолетние пассажиры, в России по-прежнему не редкость.

Так, по данным статистики аварийности за 2017 год на российских дорогах было зарегистрировано 8,8 тыс. ДТП с автомобилями, в которых находились дети до 16 лет, и почти 7 тыс. аварий с детьми до 12 лет. В них погибли более 300 маленьких пассажиров, около 7,5 тыс. получили травмы. Примерно 1 тыс. случаев детей перевозили с нарушениями: 82 такие аварии закончились гибелью детей, еще чуть больше1 тыс. в них серьезно пострадали.

По данным за семь месяцев текущего года, в ДТП уже погибли 209 несовершеннолетних пассажиров, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2017-го (всего таких аварий зарегистрировано 4,8 тыс.), однако риск попасть в эту печальную статистику для любого водителя по-прежнему велик.

Краш-тесты: не только для автомобилей

Раньше правила допускали использование как автокресла, так и иных устройств — например, бустера, который просто приподнимал ребенка над сидением, чтобы его можно было пристегнуть обычными ремнями, или специальной накладки, регулирующей длину «взрослого» ремня.

К сожалению, некоторые родители по-прежнему продолжают их использовать. Однако для тех, чьи дети еще не достигли семи лет, все эти средства — вне закона. Согласно новой редакции правил, которая вступила в силу летом 2017 года, возить маленьких детей можно только в автокресле.

Тем более что в российских магазинах сегодня они представлены в достаточном количестве, чтобы подобрать подходящую по соотношению цены и качества модель. Хотя самого факта покупки недостаточно — чтобы кресло, в случае аварии, выполнило свою главную задачу, к процессу выбора стоит подойти серьезно.

В том числе обратить внимание на несколько важных факторов: комфортность, соответствие кресла росту, весу и возрасту ребенка, надежность и качество его конструкции, репутация производителя и наличие информации о пройденных краш-тестах. Их, кстати, проводят не только компании-производители, но и независимые организации.

Младенцы в группе риска

Все автокресла делятся на несколько групп — 0, 0+, 1, 2, 3, — которые иногда могут комбинироваться (например, 0/1/2). Каждая из них условно соответствует определенной возрастной группе (например, считается, что «нулевка» подойдет младенцам в возрасте от 0 до 6 месяцев, а «трешка» — ребенку в возрасте от 6 до 12 лет), однако главную роль здесь играют рост и вес будущего пользователя.

При этом варианты 0 и 0+ рассчитаны на младенцев, которые по-прежнему остаются в главной группе риска. Итоги социологических опросов показывают, что несмотря на то что больше половины их участников в целом используют детские автокресла, около 56% родителей по всей России и 70% в столичном регионе, по данным Госавтоинспекции, заявили, что предпочитают везти ребенка из роддома на руках.

«Свою роль здесь играет и традиция выписывать новорожденного в красиво украшенном «конверте» — в таком его не зафиксируешь в автокресле, — и нежелание платить за вещь, из которой младенец быстро вырастет, и недоверие к устройству в целом. В то же время именно новорожденные, учитывая их хрупкость, в случае аварии окажутся особенно уязвимы. Защитить их не смогут даже руки матери, больше того, ребенок, наоборот, может пострадать от ее веса. Поэтому стоит заранее подумать о мерах предосторожности», — сказал порталу iz.ru сотрудник одного из столичных роддомов.

Простые «нулевки» скорее напоминают люльки и устанавливать их можно только поперек движения: это значит, что как минимум два места на заднем сидении у вас окажутся заняты. Они дешевле большинства других вариантов, но и намного тяжелее — переносить их вне автомобиля будет неудобно. К тому же, ребенок из них быстро вырастает.

А вот варианты «0+» или «0+/1» уже похожи на обычные автокресла (устанавливать их нужно обязательно против движения, учитывая, что у грудничков еще не окреп мышечный корсет), так что, скорее всего, их можно будет использовать до тех пор, пока ребенку не исполнится хотя бы один год.

При этом, как следует из ответов на многочисленных родительских форумах, выбирая между красивой выпиской и использованием автокресла, всё чаще родители предпочитают находить компромисс — например, покупают красивый комбинезон или одеяло, сняв которое, ребенка в машине всё-таки укладывают в кресло или люльку.

«Дешево и хорошо не бывает»

Для новорожденного подобрать нужную модель можно заочно — например, по репутации производителя и отзывам других родителей. Поможет также консультация специалистов, которую можно получить в некоторых перинатальных центрах, или продавцов сертифицированных детских товаров (их можно найти на сайте «Автодети»).

Для покупки детских автокресел, рассчитанных на другие весовые и возрастные группы, набор базовых критериев, на которые стоит обратить внимание, всё-таки будет шире. По данным российской Госавтоинспекции на 2017 год, большинство россиян при выборе автокресла ориентируются на вес и рост ребенка (44%), комфортность (36%) и стоимость (20%).

При этом мужчины чаще смотрят на соответствие модели параметрам ребенка, а женщины — на уровень комфорта. А вот на удобство его крепления в машине, отзывы других покупателей или данные о пройденных испытаниях не обращает внимания практически никто.

Фото: depositphotos/gromaler

Между тем на отечественном рынке по-прежнему достаточно велик риск приобрести некачественное изделие, которое в случае ДТП окажется просто бесполезным.

— Благодаря проведенным в регионах России информационно-просветительским мероприятиям, уже более 63% родителей используют автокресла при перевозке детей. Однако в стране остается актуальной проблема качества детских удерживающих устройств. До 90% продукции, особенно импортируемой из Китая, не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Такие кресла неспособны в полной мере обеспечить безопасность ребенка при ДТП и максимально снизить его повреждения, — объясняет президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Сейчас, по ее словам, в Росаккредитации разрабатывают процедуру, которая позволит исключить попадание на российский рынок некачественных кресел зарубежных производителей. В центре «Движение без опасности» выразили надежду, что решить вопрос удастся уже в ближайшем будущем, поскольку каждое такое устройство, по мнению специалистов центра, повышает риск гибели ребенка или получения им серьезных увечий в случае ДТП.

Пока же родителям при покупке особенно важно обращать внимание на наличие сертификации и данные о соответствии мировым стандартам. Например, маркировка со знаками ECE R44/03 и ECE R44/04 говорит о том, что кресло прошло весь цикл испытаний и соответствует требованиям Европейского Стандарта безопасности. Несертифицированные аналоги, конечно, окажутся дешевле — однако их конструкция, вероятнее всего, менее надежна и может деформироваться при ДТП. То есть кресло позволит избежать вопросов от автоинспектора, но в случае аварии в лучшем случае будет бесполезно, а в худшем — и вовсе навредит ребенку.

Пострадать такая эконом-конструкция может и во время обычной эксплуатации — особенно если используется она не один год. Поэтому не стоит покупать такие устройства с рук — не исключено, что они уже побывали в ДТП или просто имеют повреждения, обнаружить которые при покупке достаточно сложно.

Чтобы избежать ошибки при покупке детского автокресла, обязательно обратите внимание на сертификат соответствия ТР ТС (сертификат соответствия техрегламенту). Его копию нужно запросить у продавца так же, как и протокол испытаний и сообщение об утверждении типа, а затем сверить все данные с информацией, которая содержится на этикетке кресла. Для полной уверенности в том, что вы покупаете именно безопасный сертифицированный товар, можно проверить наличие сертификата в реестре, который находится на сайте Росаккредитации.

О необходимости проверять наличие сертификатов или специальных наклеек Таможенного союза напоминают и в центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте НАМИ.

— В первую очередь нужно помнить, что дешево и хорошо не бывает. Конечно, российские аналоги могут стоить несколько дешевле, но сильная дешевизна может говорить о том, что товар произвели в Китае. И вот это уже плохо, — убежден заместитель генерального директора — директор центра испытаний ФГУП НАМИ Денис Загарин.

Спросите ребенка

После того, как родители определятся с моделями и производителями, попавшими в шорт-лист, «на примерку» всё равно придется отправляться лично (если речь не идет о «нулевой» модели).

— Чтобы кресло выдерживало удар, у него должна быть развита пространственная конструкция. Соответственно, если оно сделано из строительного пенопласта, при ударе такое кресло просто рассыплется, а надежная конструкция — она всегда массивная. Так что перед покупкой кресло надо подержать в руках. «Правильное» кресло не должно быть легким как пушинка, — рассказывает директор центра испытаний НАМИ.

Кроме того, эксперты советуют перед покупкой убедиться в надежности креплений и замков внутренних ремней безопасности. Механизм должен исправно работать и качественно выглядеть — убедитесь, что ремни не сможет расстегнуть ребенок (или они не расстегнутся сами при дополнительной нагрузке). Чтобы крепления не давили на живот ребенка и тем более не травмировали его при натяжении, лучше, если с внутренней стороны будет тканевая обшивка. А вот если обивка самого кресла — неприятная или колючая на ощупь, это может говорить о его низком качестве, поэтому от такого варианта специалисты НАМИ рекомендуют отказаться.

Наконец, одним из важнейших факторов является надежность механизма крепления самого кресла.

— Кресло может крепиться штатными ремнями, но предпочтительнее, если кресло оборудовано системой Isofix. Она позволит максимально сократить передвижение ребенка по салону в случае ДТП, — советует Денис Загарин.

При этом, по его словам, предпочтение всегда нужно отдавать устройствам с развитой боковой защитой. В этом случае спинка плотно охватывает голову ребенка — и именно это может спасти жизнь маленького пассажира при боковом столкновении.

Хорошо бы также сразу определить, насколько удобно будет крепить именно эту модель в конкретном автомобиле — если при всех преимуществах автокресла процесс установки превратится в ад, от покупки лучше отказаться и подыскать другой вариант.

Тестировать кресло стоит в присутствии ребенка. Во-первых, оно должно не просто соответствовать его росту и весу, но и быть по-настоящему удобным — особенно если предстоят длительные путешествия. Во-вторых, чтобы поездки были в удовольствие, ребенок должен считать его своей собственностью, а не досадной помехой. Поэтому при покупке узнайте мнение будущего пользователя и прислушайтесь к нему (конечно, во всем, что не касается вопросов безопасности). Например, можно позволить ребенку выбрать цвет или уточнить, удобен ли материал обивки.

Если кресло подходит по всем параметрам, но, скажем, цвет или материал ребенка не устраивают, можно сразу приобрести чехол. Сделать это также стоит в случае, если «родная» обшивка выполнена из синтетического материала. Еще один чехол можно купить для переднего сидения — чтобы ботинки подвижного маленького пассажира не оставили на нем следов.

Ставка на безопасность

Но главное — кресло необходимо регулярно обновлять по мере того, как его маленький владелец подрастает. Особенно это важно для кресел группы 1 или выше, которые покупаются с расчетом на долгосрочное использование.

Если голова ребенка выступает над спинкой больше, чем на треть, а выход ремня безопасности оказался ниже уровня плеча ребенка — это повод задуматься о переходе «в следующую группу». О том же говорит и любой из этих факторов по отдельности. Если кресло устанавливается против хода движения, то важно следить в первую очередь за тем, чтобы голова располагалась ниже верхнего края спинки — и вовремя поймать момент, когда кресло нужно будет обновить.

Масштабное исследование, которое проводилось в 2014–2015 годах Подмосковной Госавтоинспекцией совместно с экспертным центром «Движение без опасности», показало, что без использования автокресла вероятность получения ребенком серьезных травм возрастает в 1,8 раза. Если же ДТП произошло на скорости выше 60 км/ч, риск того, что авария закончится гибелью ребенка без автокресла — в три раза выше, чем при его использовании.

В Госавтоинспекции отметили, что, несмотря на поправки в ПДД, не стоит отказываться от использования детского автокресла сразу после того, как ребенку исполнится семь лет. В конце концов, дело здесь не в штрафе, а в безопасности несовершеннолетнего пассажира.