Вступили в силу новые правила перевозки детей. С сегодняшнего дня родителям категорически запрещается оставлять ребенка до 7 лет одного в салоне автомобиля. По словам заместителя главы Госавтоинспекции РФ Владимира Кузина, за нарушение данного правила грозит административная ответственность: в городах федерального значения — 2,5 тыс. рублей.

Детей старше 7 лет разрешается перевозить без автокресла только на заднем сиденье. «Вместе с этим из соображений безопасности Госавтоинспекция всё же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности», — считают в Госавтоинспекции.

Во время движения дети до 11 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Среди нововведений также запрет на перевозку детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Штраф за данное правонарушение составляет 3 тыс. рублей. В ГИБДД рассчитывают на ответственность родителей, поэтому не будут проверять возраст детей при остановке.

«Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные», — сказал Кузин.

В ГИБДД отметили надежду на то, что новые правила помогут создать максимально безопасные условия для детей.