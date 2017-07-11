В России вступают в силу новые правила перевозки детей, с 12 июля родителям категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин.

По его словам, совершение данного правонарушения будет грозить административной ответственностью. Также новые правила предусматривают обязанность фиксировать детей ремнями безопасности.

«Установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше семи лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей от семи до 11 лет включительно», – цитирует Кузина ТАСС.

Кроме того, теперь запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. В ГИБДД также отметили, что рассчитывают на честность родителей, поэтому проверять возраст детей при остановке автомобиля не будут.