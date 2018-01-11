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Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jim West
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Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) составила рейтинг самых безопасных автомобилей в 2017 году.

Лучшие авто были выбраны в шести разных категориях. По словам представителя организации, невозможно оценивать машины разных классов с точки зрения безопасности.

В рейтинге учли безопасность автомобилей для взрослых, детей, пешеходов и совокупные характеристики машин.

Всего в 2017 году были проведены краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей автомобилей.

В представительском классе самым безопасным был признан Volkswagen Arteon. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей и пешеходов — в 85%.
В категории «компактный кроссовер» самым безопасным по результатам краш-теста оказался Volvo XC60. Для взрослых пассажиров он безопасен на 98%, для детей — на 87%, для пешеходов — 76%, при этом совокупные параметры («активная безопасность») оценили в 95%.
Из «мини-кроссоверов» самым безопасным был признан Volkswagen T-Roc. Защищенность взрослых — 96%, детей — 87%, пешеходов — 79%,  «активная безопасность» — 71%.
В классе В (небольшие автомобили) первое место у Volkswagen Polo.

В категории «компактвэн» эксперты назвали самым безопасным Opel Crossland X, средняя степень защищенность взрослых и детей — 84%.

Самым безопасным «семейным автомобилем» стали Subaru — Impreza и XV.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что автомобили в России в 2018 году могут подорожать до 17%.

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