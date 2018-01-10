Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в России до 17%

Цены на легковые автомобили в 2018 году будут увеличиваться, и в целом за год рост может составить 13–17%. Об этом сообщает «Коммерсант».

С начала 2018 года практически все бренды авто подняли цены на 3–5%. Дилеры прогнозируют, что в дальнейшем цены так же будут расти. Это связано с ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией.

Так, Renault намерена повысить стоимость новых машин на 2%. В Mitsubishi повысили цены на Outlander на 1–2%. Цены на Kia увеличатся в среднем на 0,8%.

Японский концерн Toyota поднял цены на 2% на RAV4 (за исключением комплектаций Standard и Standard Plus, цены на которые были снижены).

В Ford Sollers подняли цены на модели Fiesta, EcoSport и Kuga на 1–2%. Datsun увеличит цены на 1,3–2%.

Также подорожания не исключает Nissan. При этом, по данным издания, это «должно быть несущественное увеличение», «точных цифр пока нет, они будут озвучены с приходом первых автомобилей 2018 года к дилерам».

BMW объявила о росте на 3% еще в декабре.

9 января портал iz.ru сообщал, что российский автоконцерн «АвтоВАЗ» увеличил розничные цены на ряд своих автомобилей на 2–3% с начала года. Таким образом, стоимость моделей Lada выросла на 10–15 тыс. рублей.

При этом некоторые эксперты отмечают, что роста цен на машины по итогам 2018 года не превысит 7–10%, так как для локальных концернов частично будет проведена компенсация затрат на повышение акцизов за счет господдержки.