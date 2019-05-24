Названы самые востребованные качества автомобиля для путешествий

Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели опрос и узнали о самых востребованных качествах автомобиля для путешествий. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 24 мая.

Так, среди обязательного оборудования и характеристик автотуристы назвали пневмоподвеску, а также изменяемый клиренс для преодоления преград, в том числе водных. Эти категории отметили 30% респондентов.

Среди тех, кто путешествует на дальние расстояния, 20% опрошенных обращают внимание на полный привод, экономичный и надежный двигатель и коробку передач с плавным и быстрым переключением скоростей.

В категории специальных систем помощи 15% автомобилистов отметили систему удержания в полосе, функцию экстренного торможения, круиз-контроль и навигатор.

Среди главных условий, обеспечивающих комфорт в автомобиле, 20% автовладельцев назвали просторный салон, удобные сиденья и большой багажник. Из необходимых дополнительных опций 10% респондентов назвали наличие в салоне розеток и USB-портов, кондиционера, мультимедийной системы. Еще 5% считают, что в машине должен быть набор аксессуаров для рыбной ловли.

29 апреля эксперты назвали самые востребованные дополнительные опции для мотоциклов за последний год. Наибольшим спросом пользуются спортивные глушители, верхний кофр, а также ветровые стекла.