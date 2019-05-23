За пять лет стоимость новых машин в России выросла на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%. Об этом 23 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, если в мае 2014 года этот показатель был равен 940 тыс. рублей, то в мае 2019-го он превысил 1,5 млн рублей. При этом цена на новые автомобили всё это время росла и практически никогда не снижалась.

Отмечается, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (кузов, объем двигателя, привод, трансмиссия).

14 мая сообщалось, что по итогам апреля нынешнего года Россия заняла пятое место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе. Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано более 137 тыс. машин.