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Skoda представила обновленные лифтбэк и универсал Superb

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Фото: Skoda
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Чешский автопроизводитель Skoda на закрытом мероприятии в Братиславе (Словакия) представил обновленные лифтбэк и универсал Superb третьего поколения. Об этом 23 мая пишет Motor1.

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От предыдущей версии новинку можно отличить по иным бамперам, модернизированным фонарям с динамическими указателями поворота, а также полностью светодиодным матричным фарам Skoda Crystal Lighting.

В салоне появилось больше хромированных элементов, изменилась отделка сидений. В стандартную комплектацию входит теперь бесключевой доступ, а в топовой версии Laurin & Klement доступны сиденья с вентиляцией и массажем.

Обновленные лифтбэк и универсал получили многоступенчатую систему предотвращения столкновений, а также навигацию, которая в автоматическом режиме отслеживает ограничение скорости с помощью передней камеры. Также на обе модели устанавливается теперь функция удержания в полосе.

На европейском рынке Skoda Superb 2019 модельного года будет предлагаться с тремя дизельными двигателями мощностью 120, 150 и 190 л.с. соответственно. Кроме того, доступны три бензиновых мотора с отдачей 150, 190 и 272 л.с. Силовые агрегаты сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач, а также «роботом» DSG.

Помимо традиционных версий, в Европе будет предлагаться модификация с гибридной силовой установкой, в которую входят 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и 85-сильный электромотор. Только на электротяге модель способна проехать до 55 км.

13 мая стало известно, что российские дилеры компании Skoda начали прием заказов на автомобили Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.

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