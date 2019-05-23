Audi возродит название Horch для премиального седана

Компания Audi планирует в 2021 году выпустить новый премиальный седан, который составит конкуренцию моделям Mercedes-Maybach. Об этом 23 мая сообщает Motor1.

По данным издания, новинка будет выпускаться под возрожденным названием Horch. Под этой маркой в Германии раньше выпускались автомобили премиум-класса. При этом превращать Horch в отдельный бренд Audi не планирует.

Отмечается, что в основу новинки ляжет база седана Audi A8. Автомобиль будет отличаться богатым уровнем оснащения, входящим в стандартную комплектацию.

Новый премиальный седан Horch получит шестилитровый бензиновый турбомотор мощностью 626 л.с.

15 мая сообщалось, что Audi представил обновленное семейство автомобилей A4. У европейских дилеров цены на машины начинаются с отметки €35,9 тыс.