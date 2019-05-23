Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей. Об этом стало известно 23 мая во время презентации автомобиля. Остальные комплектации и цены автопроизводитель объявит позже.

Кроссовер будет выпускаться на предприятии Renault в Москве. Купе-кроссовер Arkana построен на модульной платформе нового поколения. Машина получила интеллектуальную систему полного привода с тремя режимами работы: 2WD, 4WD и 4WD Lock. Дорожный просвет составляет 205 мм.

Также модель оснащена новым рулевым механизмом с электроусилителем, который позволил снизить усилие на руле на 40% на малых скоростях, а также независимой многорычажной подвеской (для версий с полным приводом).

Кроссовер Renault Arkana получит аудиосистему Bose, кожаный салон, четыре подушки безопасности, мультимедийную систему «Яндекс-Авто» с 8-дюймовым экраном.

В России автомобиль будет предлагаться с 1,3-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л.с., который будет поставляться из Бразилии. Также машина получит российский 114-сильный атмосферный мотор объемом 1,6 л.

В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.

14 мая сообщалось, что в России начались продажи нового фургона Renault Dokker Stepway.