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Renault объявил стоимость нового Dokker Stepway

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Фото: Renault
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В России начались продажи нового фургона Renault Dokker Stepway. Об этом 14 мая говорится в официальном сообщении.

В отличие от классического Renault Dokker версия Stepway получила несколько практичных дизайнерских элементов. Модификация дополнена защитными серебристыми накладками на бамперах, расширителями арок, противотуманками с хромированными подфарниками. В салоне появилась эксклюзивная обивка сидений Stepway, декоративная отделка элементов центральной консоли и воздуховодов, столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда, а также передний подлокотник для водителя.

Также версия Dokker Stepway оборудована новой мультимедийной и навигационной системой MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, камерой заднего вида, кондиционером и круиз-контролем.

Фургон Renault Dokker Stepway предлагается по цене от 1 059 990 рублей за версию с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и от 1 179 990 рублей — с дизельным двигателем 1,5 л (90 л.с.).

29 апреля сообщалось, что мировая премьера серийного купе-кроссовера Renault Arkana состоится на специальном мероприятии в Москве 22 мая.

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