«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4х4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на новый легковой автомобиль компании «АвтоВАЗ».

На приложенных к документу снимках изображена модель, похожая на концептуальный кроссовер Lada 4×4 Vision, который был показан в 2018 году на Московском международном автосалоне. По некоторым данным, автомобиль придет на смену выпускающемуся сейчас внедорожнику Lada 4×4.

Ранее сообщалось, что серийная версия Lada 4×4 нового поколения появится не раньше 2022 года.

25 марта стало известно, что компания «АвтоВАЗ» планирует обновить нынешнее поколение внедорожника Lada 4×4.

В частности, предлагается сделать более эргономичным рычаг переключения коробки передач, адаптировать дверные карты для установки акустических динамиков, внедрить фильтр поступающего в салон воздуха, заменить уплотнитель дверей на трехкамерный, сертифицировать шины более распространенного типоразмера, доработать отопитель и другое.