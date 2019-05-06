Mercedes-AMG тестирует свой самый быстрый автомобиль

Немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG приступил к дорожным тестам модели GT Black Series, которая должна стать самым быстрым автомобилем в истории компании. Об этом 6 мая сообщает Autocar.

По данным издания, серийная версия гиперкара появится в середине 2020 года. Кузов автомобиля будет выполнен из легких композитных материалов.

Машина получит четырехлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 630 л.с., систему полного привода, аэродинамический обвес, а также спортивную подвеску.

29 апреля сообщалось, что все автомобили Mercedes-AMG следующих поколений будут оснащаться фирменной системой полного привода (4WD).

Решение связано с тем, что клиенты компании всё чаще отказываются от машин с задним приводом. В частности, более 90% покупателей модели AMG E-Class заказывают модификации с системой 4WD.