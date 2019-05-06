Российский рынок праворульных автомобилей вырос в I квартале 2019 года

В I квартале 2019 года объем рынка праворульных автомобилей в России достиг 131,8 тыс. единиц. Это на 2,7% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 6 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что больше всего праворульных машин продается на Дальнем Востоке и в Сибири. Суммарно на долю этих двух округов приходится 86% всего «праворульного» рынка. Это объясняется географическим соседством регионов с Японией, откуда такой транспорт поставляют в Россию.

19 марта сообщалось, что эксперты «Автостата» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в городах с населением более 1 млн человек и определили самые продаваемые там модели по итогам первых двух месяцев 2019 года.

Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Перми и Челябинске самой популярной машиной с пробегом в январе–феврале 2019 года стал Ford Focus.