В России стартовали продажи новой версии Volkswagen Passat

Модель автомобиля Volkswagen Passat в исполнении Business Edition поступила на российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 14 мая в редакцию «Известий».

Версия Volkswagen Passat Business Edition оснащена передними сиденьями Top-comfort, трехзонной климатической установкой, адаптивным круиз-контролем, электроподогревом форсунок омывателя, камерой заднего вида, системой выбора профиля управления автомобилем, противоугонной системой с автономной сиреной, функцией бесключевого доступа.

Дополнительно автомобиль можно укомплектовать пакетом Innovation, в который входят задние затемненные светодиодные фонари, полноцветная виртуальная приборная панель Active Info Display и светодиодные фары.

Стоимость версии Passat Business Edition с бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. составляет 1 999 000 рублей. Автомобиль со 180-сильным мотором у дилеров стоит 2 139 000 рублей.

8 мая сообщалось, что европейские дилеры концерна Volkswagen приступили к приему заказов на электрический хетчбэк ID.3. В Германии модель можно приобрести по цене от €30 тыс. Первые клиенты получат заказанные машины в середине 2020 года.