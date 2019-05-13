Прямой эфир

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля

0
Фото: hyundai.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности. Об этом 13 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место в рейтинге занимает Renault Duster. Его купили 3620 человек (+3%). На третьей строчке — Volkswagen Tiguan. На нем свой выбор остановили 2847 покупателей (–2%). Далее идет Kia Sportage, разошедшийся тиражом 2704 экземпляра (–13%). Замыкает пятерку самых популярных кроссоверов в России Lada 4×4 — продажи составили 2658 машин (–15%).

В топ-10 самых продаваемых кроссоверов по итогам апреля также входят Renault Kaptur (2288 ед., −6%), Toyota RAV4 (2235 ед., −2%), Hyundai Tucson (2100 ед., +5%), Skoda Kodiaq (1964 ед., +307%) и Chevrolet Niva (1853 ед., −39%).

17 апреля сообщалось, что средняя стоимость подержанного легкового автомобиля иностранной марки в России по итогам 2018 года составила 589,5 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Citroen представит электрический концепт с запасом хода 800 км
В Госдуме предложили увеличить скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017