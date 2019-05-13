Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля

Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности. Об этом 13 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место в рейтинге занимает Renault Duster. Его купили 3620 человек (+3%). На третьей строчке — Volkswagen Tiguan. На нем свой выбор остановили 2847 покупателей (–2%). Далее идет Kia Sportage, разошедшийся тиражом 2704 экземпляра (–13%). Замыкает пятерку самых популярных кроссоверов в России Lada 4×4 — продажи составили 2658 машин (–15%).

В топ-10 самых продаваемых кроссоверов по итогам апреля также входят Renault Kaptur (2288 ед., −6%), Toyota RAV4 (2235 ед., −2%), Hyundai Tucson (2100 ед., +5%), Skoda Kodiaq (1964 ед., +307%) и Chevrolet Niva (1853 ед., −39%).

17 апреля сообщалось, что средняя стоимость подержанного легкового автомобиля иностранной марки в России по итогам 2018 года составила 589,5 тыс. рублей.