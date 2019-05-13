Citroen представит электрический концепт с запасом хода 800 км

На выставке VivaTech, которая откроется 16 мая в Париже, компания Citroen представит концептуальную модель 19_19 Concept. Об этом 13 мая говорится в официальном сообщении пресс-службы. Автомобиль специально разработан к столетнему юбилею французского автопроизводителя.

Длина машины составляет 4655 мм, ширина — 2240 мм, высота — 1600 мм. Размер колесной базы достигает 3100 мм. Кузов автомобиля выполнен в виде прозрачной аэродинамической капсулы, благодаря чему водитель и пассажир могут видеть даже дорогу под ногами. У концепта отсутствуют традиционные фары и зеркала заднего вида. Еще одна отличительная черта Citroen 19_19 Concept — большие колесные диски с низкопрофильными шинами.

В салоне установлены полностью мультимедийная приборная панель, широкие кресла с большими подголовниками. При этом пассажиры могут объединять свои места в единое пространство.

Автомобиль оборудован беспилотной системой, что позволяет ему ехать полностью самостоятельно. Однако в любой момент водитель может взять управление на себя. Кроме того, концепт получил систему распознавания речи, которая способна «понимать» 40 различных языков.

Концепт Citroen 19_19 Concept оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 462 л.с. Полноприводный автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5 с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. На одной зарядке аккумуляторов автомобиль может проехать около 800 км.

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