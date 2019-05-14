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Skoda Superb 2020 модельного года получит полностью матричные фары

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Фото: Skoda
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Компания Skoda опубликовала 14 мая на своем официальном сайте изображение обновленной модели Superb. Дебют новинки состоится в конце мая на чемпионате мира по хоккею в Братиславе (Словакия).

Впервые в своей истории модель получит полностью светодиодные матричные фары. Также машину укомплектуют светодиодными противотуманными фарами и модернизированными фонарями с динамическим указателем поворота в стиле модели Kamiq. Кроме того, Skoda Superb 2020 модельного года будет оснащена новыми бампером и решеткой радиатора.

По некоторым данным, у Skoda Superb 2020 модельного года появятся новая приборная панель и большой монитор информационно-развлекательной системы.

В Европе автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках, а также гибридной силовой установкой, в которую входят 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор.

Обновленная модель Superb появится на российском рынке осенью 2019 года.

13 мая сообщалось, что российские дилеры компании Skoda начали прием заказов на автомобили Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.

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