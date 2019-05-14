Kia показал первое изображение нового компактного кроссовера

Корейский автопроизводитель Kia распространил первое изображение нового компактного кроссовера, дебют которого состоится летом 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 14 мая.

Автомобиль отличается удлиненным капотом, узкими светодиодными фарами, задним бампером с имитацией выпускных патрубков, широкими шинами, а также высоким дорожным просветом.

Отмечается, что новый компактный кроссовер Kia появится в продаже в Корее во второй половине 2019 года. Вскоре после этого запланирован старт продаж в других регионах. В России он появится в 2020 году.

5 марта сообщалось, что компания Kia представила на автосалоне в Женеве новый концепт Imagine. Это первый в истории марки четырехдверный легковой автомобиль с полностью электрической силовой установкой.