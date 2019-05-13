Названы самые угоняемые автомобили в России в I квартале 2019 года

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в I квартале 2019 года. Рейтинг составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном 13 мая.

Так, самой популярной машиной у похитителей стала модель Cadillac Escalade. В процентном соотношении на долю этого внедорожника приходится 3,01% от всех угнанных автомобилей за первые три месяца этого года.

Второе место занимает Toyota Land Cruiser с результатом в 0,66%. На третьей позиции находится модель Skoda Octavia, на долю которой пришлось 0,65% угонов. Замыкают первую пятерку рейтинга бизнес-седан Toyota Camry с итогом в 0,62% и кроссовер Toyota Land Cruiser Prado с показателем 0,38%.

В топ-10 лидеров по угонам также попали: Hyundai Tucson (0,31%), Kia Ceed (0,29%), Lexus RX (0,27%), Hyundai Solaris (0,2%) и Kia Rio (0,18%).

18 марта сообщалось, что самым распространенным автомобилем иностранного производства в России стал Ford Focus. В начале 2019 года в стране насчитывалось 783 009 зарегистрированных машин данной модели.

Большой популярностью у российских автомобилистов пользуются Kia Rio (759 492 зарегистрированных авто) и Hyundai Solaris (около 750 тыс. экземпляров).