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«Автостат» назвал самые популярные иномарки в России

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Самым распространенным автомобилем иностранного производства в России стал Ford Focus, рассказали в агентстве «Автостат».

Согласно представленному рейтингу, в начале 2019 года в стране насчитывалось 783 009 зарегистрированных машин данной модели.

Большой популярностью у российских автомобилистов пользуются KIA Rio (759 492 зарегистрированных авто) и Hyundai Solaris (около 750 тыс. экземпляров), пишет РЕН ТВ.

По данным отчета, многие россияне предпочитают Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Renault Logan, Skoda Octavia. В десятку самых популярных иномарок также вошли Toyota Corolla, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

15 марта эксперты рассказали о главных цветовых предпочтениях российских автолюбителей. В 11 из 23 крупных городов первое место досталось черному цвету, в семи — белому, а в пяти — серебряному.

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