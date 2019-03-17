Ferrari отзовет из-за технических проблем 2,7 тыс. автомобилей

Итальянский автопроизводитель Ferrari планирует отозвать свыше 2,7 тыс. спорткаров из-за проблем с дверями, а также риска возникновения пожара. Об этом 17 марта сообщает издание CarComplaints.

Первый отзыв коснется обладателей моделей Ferrari GTC4Lusso/GTC4Lusso T 2017–2019 годов выпуска. В этих автомобилях были обнаружены проблемы с дверными механизмами. Всего планируется отозвать 582 машины.

Второй отзыв затрагивает 2150 автомобилей Ferrari aFerrari Aperta, 488 GTB, GTC4Lusso T, GTC4Lusso, 488 Spider, 812 Superfast и 488 Pista. В них был обнаружен брак сепараторов паров топлива, который может привести к возгоранию.

Отзывная кампания стартует 14 апреля.

12 февраля сообщалось, что итальянская фирма Maserati собирается выпустить новый суперкар Alfieri. Производство машин в кузовах купе и кабриолет с гибридными силовыми установками наладят на заводе в Модене (Италия), а первые серийные автомобили появятся у дилеров марки во второй половине 2021 года.