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«Яндекс» в 2019 году выведет на дороги России 100 машин-беспилотников

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Компания «Яндекс» планирует выпустить на российские дороги общего пользования в 2019 году порядка 100 беспилотных автомобилей. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на сооснователя «Яндекса» и руководителя группы компаний Аркадия Воложа.

По словам топ-менеджера, автономные автомобили в скором времени заменят обычные машины.

«Беспилотный транспорт будет совершать меньше аварий, чем это делают люди. Одной этой причины достаточно, чтобы это пошло в массы», — считает Аркадий Волож.

26 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

5 декабря сообщалось, что в России разработаны правила поведения для водителей и пешеходов в городах, где будут тестировать беспилотные автомобили.

Согласно инструкции, автомобилистам рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не высовываться из окна и не махать руками перед беспилотным автомобилем, а также не отвлекать инженера-пилота, находящегося в салоне. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, соблюдая дистанцию.

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