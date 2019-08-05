Законы каршеринга: водителей будут блокировать за агрессивную езду

Сервисы каршеринга решили бороться с агрессивной ездой. «Яндекс.Драйв» вводит систему, которая будет автоматически отключать водителей в случае повторяющихся нарушений. Для этого сервис вводит новый системный алгоритм, который обрабатывает информацию с датчиков на тормозах, руле и данные системы телематики. Нарушителей ждут санкции вплоть до полного отключения от системы. Как каршеринговые системы собираются дисциплинировать водителей и работают ли аналогичные алгоритмы для таксистов — разбирались «Известия».

Мера постепенного воздействия

Алгоритм, который вводит «Яндекс.Драйв», пока находится на этапе тестирования, сообщил «Известиям» руководитель PR-проектов геосервисов Яндекса Дмитрий Горчаков. Нововведение позволит оценить маневры водителя на дороге и предупредить, если он водит агрессивно.

каршеринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Алгоритмы «Драйва» обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например усилие при нажатиях на тормоз или угол поворота руля. На основании большого количества полученных данных алгоритм понимает, насколько аккуратно управляет автомобилем каждый водитель. Сейчас мы учим алгоритм оценивать резкие ускорения, торможения и другие опасные маневры на дороге, например частые перестраивания из ряда в ряд. Если манера вождения окажется агрессивной, мы предупредим пользователя и ограничим в использовании автопарка», — рассказал Горчаков.

После первого предупреждения водителю заблокируют доступ к машинам категории «премиум». В течение 10 следующих поездок водителю нужно скорректировать стиль вождения, чтобы вернуть возможность пользоваться всеми автомобилями. Если и эта мера не воздействовала на поведение человека на дороге, то ограничения коснутся части основного парка по фильтру «На каждый день».

« Если человек после всех предупреждений и ограничений не изменит манеру вождения, то будет отключен от сервиса навсегда. Сейчас технология работает на этапе тестирования, — пояснили в пресс-службе «Яндекс.Драйв». — Мы уделяем большое внимание безопасности на дорогах и выступаем за аккуратное вождение. Еще в прошлом году мы внедрили систему, которая оповещает о превышениях скорости. За неоднократные нарушения скоростного режима алгоритм ограничивал доступ к каршерингу ».

Эксперимент будет проводиться в Санкт-Петербурге, но в скором времени может расшириться и на другие российские города. Аналогичные алгоритмы используются Яндексом и для мониторинга манеры вождения водителей, которая может быть некомфортна пассажирам.

каршеринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

« Технология анализирует резкое торможение или набор скорости, резкие повороты и перестроения. Для этого задействован акселерометр в смартфоне водителя такси. В данный момент эта технология работает в экспериментальном режиме, но планируется распространить ее на все автомобили, сотрудничающие с «Яндекс.Такси», — добавил Горчаков.

До третьего предупреждения

Еще один крупный оператор каршеринга «Делимобиль» блокирует пользователей на 24 часа, если при поездке манера вождения автомобиля была агрессивной. Вычислить это можно благодаря телематическим датчикам, которые дают полную информацию о скорости, передвижениях, ускорении и резком торможении машины, а также градусе поворота. На одну машину в сутки приходится свыше 14 аренд, каждая из которых отслеживается в программе.

«Раньше мы звонили нарушителям в ручном режиме и их блокировали. По правилам безопасности нельзя звонить человеку в момент, пока он находится за рулем. В случае если нарушение серьезное, мы можем отправить наряд безопасности или ГИБДД. Два месяца назад мы ввели систему, которая присылает оповещение, как только он завершает поездку. Это одновременно push-уведомление, СМС-сообщение и письмо на электронную почту. Программа блокирует пользователя на 24 часа на первый раз. Во второй раз уже на 48 часов. Третьего раза еще пока не было ни с одним водителем», — рассказала в беседе с «Известиями» руководитель пресс-службы «Делимобиль» Алена Балакирева.

В каршеринговом сервисе придумали строгую систему по борьбе с дрифтерами. Как только программа распознает, что водитель катается кругами и дергает ручник, — на место выезжает наряд полиции.

каршеринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы знаем места, где ребята на машинах любят дрифтовать. Это не разрешено по правилам дорожного движения, и за это есть немаленький денежный штраф. Вместе с ГИБДД мы устраиваем рейды и блокируем доступ навсегда. В будущем мы будем отслеживать и резкость нажатия на педаль, а также всё, что касается торможения и ручника. Это можно приравнять к агрессивному вождения. Это будет автоматическое обновление в приложении, которое мы сейчас тестируем. Те, кто ведет себя неаккуратно за рулем, будут лишены на время или навсегда права пользоваться сервисом, а те, кто водит безопасно, в рамках программы лояльности будут получать бонусы», — добавила Балакирева.

По ее словам, в ближайшем будущем водители перед поездкой должны будут делать селфи. Это нужно в том числе для того, чтобы бороться с использованием чужих аккаунтов и личных документов.

Борются не в ущерб себе

Беспорядочное скоростное перестроение повышает степень риска на дороге для всех участников дорожного движения, отметил в разговоре с корреспондентом «Известий» руководитель центра контраварийной подготовки «МастерКласс» Алексей Колонтай. Водителей, которые увлекаются игрой в шашки на скоростных магистралях и совершают другие опасные маневры, нужно не только отключать от системы каршеринга, но и ограничивать в праве управления транспортным средством. В случае поминутной аренды водители находятся в плену иллюзий, что это нарушение останется незамеченным, потому что автомобиль им не принадлежит.

« То, что каршеринг хочет как-то с этим бороться, только приветствуется, но я не уверен, что они будут действовать в ущерб собственной прибыли. Не менее опасными мне кажутся агрегаторы такси, которые не несут ответственности за перевозки. Каждый водитель фактически отвечает только за себя. Водитель должен выезжать из автопарка, получать отметку, что он здоров и трезв, машина должна пройти осмотр механика. Риски в городе повышаются, а повлиять на манеру вождения фактически не получается», — подчеркнул Колонтай.

каршеринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Для большинства водителей пользование каршерингом продиктовано именно соображением экономии: припарковать такую машину в центре может быть в разы дешевле, чем приехать на личном авто. Но есть и те, кто берет машину в аренду, потому что «чужое не жалко». С точки зрения законодательства механизмы ограничения водителей-лихачей пока не проработаны.

« Агрессивное вождение — это в том числе и несоблюдение безопасной дистанции, которое у нас в ПДД никак не оговаривается. Камеры очень просто наладить на то, чтобы штрафовать за нарушение дистанции. Я уверен, что всего за полгода аварийность упадет в десятки раз. В Германии, например, если дистанция до впереди идущего автомобиля меньше 2 секунд, водителей штрафуют на €400. Водители считают, что если они будут держаться вплотную к соседней машине, то они поедут быстрее, но это абсолютно не так. Есть средняя скорость потока, который резко падает, если водители нарушают дистанцию. И если водители будут перестраиваться вправо-влево, то общая скорость будет падать. В Москве перестроение в соседний ряд без необходимости абсолютно бессмысленно и не дает выигрыша по времени », — добавил руководитель центра контраварийной подготовки.

Один из самых действенных способов сообщить о нарушителе, если вы стали свидетелем агрессивной езды, — написать в службу поддержки. Само сообщество водителей каршеринга достаточно сплоченное, и на нарушителей правил жалуются другие пользователи. В службу поддержки присылают фотографии курящих водителей и передают информацию о лихачах. Чтобы проверить информацию о нарушителе, достаточно назвать номера машины и улицу, на которой могло произойти нарушение.

Уже сейчас каршеринговые компании собирают большие данные о каждом водителе, чтобы проанализировать манеру вождения и количество нарушений. Не исключено, что в будущем это может привести к появлению в каршеринге динамических тарифов по аналогии с тем, как это уже работает в такси. Тогда для тех, кто водит небезопасно, взять машину в аренду в таком случае станет дорого и проблематично.