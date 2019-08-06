Продажи «АвтоВАЗа» в России за 7 месяцев увеличились на 2,2%

По итогам семи месяцев 2019 года на российском рынке продано 203 672 новых автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба бренда.

Самой популярной моделью Lada за период с января по июль 2019 года стала Granta — своих покупателей нашли 74 634 автомобиля этого семейства.

На втором месте находится Lada Vesta. По итогам семи месяцев в России был продан 64 721 такой автомобиль.

Третье место занимает Lada Largus, который за отчетный период выбрали 24 380 россиян.

В компании уточнили, что доля Lada на авторынке по итогам января–июля составляет 21%.

1 августа сообщалось, что в первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.