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Под Красноярском при разрушении фуры погиб водитель

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Фото: Назарово Онлайн/www.nazarovo-online.ru
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Фура с сухим льдом разрушилась во время движения по трассе в Назаровском районе (Красноярский край). Водитель погиб на месте. Об этом сообщил 8 августа начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, предположительно грузовик развалился из-за технической неисправности. Как отмечает ТАСС, сухой лед (двуокись углерода) необходимо перевозить при определенных температурных условиях, так как в тепле лед переходит из твердого в газообразное состояние.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники полиции.

Отмечается, что водитель ехать из Кемерово. В настоящее время сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги.

7 августа сообщалось, что водитель грузовика погиб при столкновении с другой фурой в Брянской области.

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