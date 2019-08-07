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Двое россиян пострадали в результате ДТП в горах Турции

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Фото: Global Look Press/x99
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В Турции российские туристы пострадали во время поездки по горам. Водитель машины, на которой группа путешественников отправилась в сафари-тур, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Об инциденте в среду, 7 августа, сообщил канал Haberturk. Всего в машине находились семь туристов: двое из них — россияне, трое — голландцы, еще двое — граждане Литвы. С ними были сопровождающие — четверо граждан Турции. Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Причина аварии уточняется. Известно, что ДТП произошло по дороге в каньон Сападере недалеко от Аланьи.

Как сообщалось 1 августа, россияне установили рекорд по посещаемости Турции. С января по июнь текущего года страну посетили более 2,7 млн российских туристов.

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