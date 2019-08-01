Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий. Об этом сообщило в своей статистике министерство культуры и туризма страны.

С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн российских туристов. Эти показатели на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Также в топ-5 по числу туристов вошли Германия, Болгария, Великобритания и Иран, пишет «Интерфакс».

В общей сложности за прошедшие полгода турецкий берег посетило более 18 млн иностранных гостей. Это на 13,2% больше, чем в предыдущем году, а в июне турпоток в стране вырос на 18% (5,04 млн человек). При этом россиян в июне 2019 года стало на 4,6% больше, чем годом ранее.

30 июля директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявление генерального консула Олега Рогозы о десятках российских туристов, умерших в 2019 году в этом турецком регионе, и отметил, что это «не должно удивлять».