В Крыму сообщили о значительном росте потока туристов с Украины

Число украинских туристов в Крыму выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. Об этом в среду, 31 июля, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он отметил, что в этом году в республике отдохнули уже 260 тыс. туристов с Украины.

«Для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады. Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно», — цитирует Волченко «РИА Новости».

По словам министра, украинские туристы поражены произошедшими за последние несколько лет изменениями на полуострове.

Курорт посещают и туристы из Англии, Германии, и Франции, но наибольший поток отдыхающих прибывает из Белоруссии и Украины, сообщает телеканал «360».

Ранее 31 июля журналистка польской газеты Ивона Трусевич написала, что Крым становится всё более популярным туристическим направлением, особенно среди россиян, из-за низких цен на курорте.