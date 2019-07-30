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В Крыму рассказали о росте числа иностранных компаний на полуострове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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На территории Республики Крым зарегистрировалось более 3,3 тыс. зарубежных компаний из 60 стран, среди которых Украина, Кипр, Германия, Великобритания, и США. Об этом «Известиям» сообщила заместитель председателя совета министров, министр финансов Крыма Ирина Кивико.

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По ее словам, еще в 2017 году на полуострове действовало около 2,4 тыс. юридических лиц, учредителями которых были иностранные организации и физлица. Таким образом, количественный состав субъектов хозяйствования с зарубежным участием увеличился на 39%.

Кивико также добавила, что за последние пять лет капиталовложения в экономику Республики Крым значительно увеличились.

«В общей структуре инвестиций иностранный капитал (включая совместный — российский и иностранный) занимает незначительное место (5,2%). Однако с учетом роста абсолютных значений инвестиций становится понятным, что вложения иностранного капитала в экономику также растут», — отметила она.

Представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также подтвердил рост повышенного интереса иностранных инвесторов к вложениям в экономику Крыма. Уже сейчас от иностранных предпринимателей поступили десятки обращений, касающихся разных сфер сотрудничества: от промышленности до сельского хозяйства, заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 31 июля.

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