Минкульт выделит 104 млн рублей на развитие культурных объектов Крыма

Крым получит 104 млн рублей на ремонт и строительство культурных объектов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в своем Twitter.

«На совещании в Севастополе премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил успешную реализацию нацпроекта «Культура» в Крыму», — написал он. По словам главы ведомства, выделенные средства пойдут на капитальный ремонт пяти ДК, создание виртуального концертного зала и семи кинозалов.

Мединский отметил, что к 2024 году эта сумма составит 303 млн рублей.

26 июля российский президент Владимир Путин обсудил с Мединским развитие музейной отрасли в России.

7 июля стало известно, что Мединский предложил отдавать культурные памятники под гостиницы и рестораны.