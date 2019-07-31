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Польская журналистка оценила стоимость отдыха в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Крым становится всё более популярным туристическим направлением, особенно среди россиян. Как пишет журналистка польской газеты Rzeczpospolita Ивона Трусевич, причиной тому являются низкие цены на курорте.

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В статье, опубликованной в конце июля, утверждается, что авиакомпании снижают цены на билеты и запускают дополнительные чартерные рейсы — их число из материковой части России на полуостров в 2019 году увеличилось на 20%, при этом стали чаще осуществляться полеты не из столицы. Кроме того, билеты подешевели благодаря заморозке цен на авиатопливо и госдотациям.

Турагентства также проявляют «большую гибкость в ценообразовании» и утверждают, что полуостров особенно популярен среди «россиян с не очень высокими доходами». Как правило, отдыхающие предпочитают турбазы и мини-отели, реже — звездные отели.

По словам журналистки, отдохнуть на полуострове вдвоем в течение недели можно за 10–15 тыс. рублей.

Ранее в Крыму зафиксировали рост популярности отдыха на полуострове. Так, с начала года регион посетили более 3,3 млн человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года, пишет «РИА Новости».

Кроме того, в июле крымские власти заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов. Повышенный интерес к полуострову объясняется популярностью крымских курортов среди жителей Украины.

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