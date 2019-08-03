Россияне подрались на борту самолета в Турции

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Драку снял на видео один из пассажиров. Запись в субботу, 3 августа, публикует портал E1.RU.

Инцидент произошел еще до вылета, во время рассадки, однако что именно послужило причиной конфликта, не уточняется. По данным портала, первой в драку полезла женщина, напавшая на седого мужчину. Тот в ответ ударил ее по лицу. Затем еще один пассажир заступился за даму. На видео слышно, как он кричит: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?».

Стюардессы активно пытались усмирить буйных пассажиров. В результате вылет задержали примерно на 45 минут, а всех троих участников конфликта сняли с рейса. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет прибыл 3 августа в 6:51 (4:51 мск).

24 июня суд приговорил трех пассажиров вьетнамской авиакомпании Vietjet Air к тюремным срокам от двух до трех лет за то, что они избили стюардессу, отказавшуюся сфотографироваться с ними в аэропорту. Под горячую руку попала также ее коллега и сотрудники службы безопасности.