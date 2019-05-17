Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва

Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

15 мая пьяный мужчина напал на экипаж самолета, который ожидал вылета в Москву в аэропорту Новосибирска Толмачево. Инцидент произошел на борту воздушного судна. Сотрудники полиции задержали дебошира.

Нарушителя общественного порядка доставили в дежурную часть, где он продолжал вести себя агрессивно и оскорблял сотрудников полиции. Медицинское освидетельствование выявило в крови мужчины наличие алкоголя на уровне 1,57 промилле, уточняет телеканал «Звезда».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (УК) России. Все материалы были переданы в региональный СК России.

22 апреля пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Хулиган угрожал стюардессам и пытался покинуть салон через аварийный люк. Его помог скрутить житель Санкт-Петербурга.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты хулиганских действий на борту следовавшего из Бангкока в Москву самолета.