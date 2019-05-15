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Авиадебошир избил экипаж самолета в аэропорту Новосибирска

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В аэропорту Новосибирска Толмачево пьяный мужчина напал на экипаж самолета, который ожидал вылета в Москву. Инцидент произошел на борту воздушного судна.

Как сообщается в среду, 15 мая, на сайте Следственного комитета России, пассажир оскорблял окружающих, а когда его попытались успокоить, ударил командира экипажа, второго пилота и бортпроводника.

На место происшествия вызвали полицию. Когда авиадебошира повели в дежурную комнату, мужчина публично оскорбил полицейского.

Было возбуждено два уголовных дела, сообщает RT. Нарушителя подозревают в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), а также в грубом нарушении общественного порядка на борту воздушного судна и оказания сопротивления лицу, пресекающему это нарушение (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

22 апреля пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Хулиган угрожал стюардессам и пытался покинуть салон через аварийный люк. Его помог скрутить житель Санкт-Петербурга.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты хулиганских действий на борту следовавшего из Бангкока в Москву самолета.

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